01.08.2019 В Одессе забил новый фонтан В Аркадии появился новый фонтан. Правда, появился в месте, мало приспособленном для этого, – мощная струя воды била прямо на улице Генуэзской. Одесские СМИ уже окрестили этот объект «Трухановским фонтаном».