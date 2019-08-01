01.08.2019 Доходный Дом Лерхе: на грани разрушения Аварийное здание, четырехэтажный доходный дом Лерхе на Приморском бульваре грозит обрушением, но городских чиновников это не тревожит, впрочем, как и безопасность одесситов и гостей города.