29.07.2019 Фестиваль песчаных скульптур в Одессе В минувшую субботу состоялся традиционный, уже третий по счету, фестиваль песчаных скульптур - Odessa Sand Fest. Местом проведения праздника стала набережная дельфинария «Немо» на пляже Ланжерон.