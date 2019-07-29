29.07.2019

Задержаны футбольные хулиганы

Футбольный вечер в минувшее воскресенье закончился хулиганством. Полиция задержала двенадцать болельщиков. Вместе с тем, полицейское начальство сообщает о полном соблюдении общественного порядка.