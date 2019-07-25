25.07.2019 Испытания высокоточного оружия для ВСУ Осуществлен очередной этап проверки вооружения. Так, накануне недалеко от Одессы испытывали новые ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха". Запуск ракет снимали на видео.