22.07.2019 Украинская саблистка стала шестикратной чемпионкой мира Украинская саблистка, одесситка Ольга Харлан в очередной раз стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях. Чемпионат мира проходит в венгерском Будапеште.