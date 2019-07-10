10.07.2019

Одесский суд оправдал Геннадия Труханова

Геннадия Труханова признали невиновным. Долгожданный и вполне предсказуемый приговор вынес Малиновский районный суд. Вместе с мэром от уголовной ответственности освобождена вся группа обвиняемых.