09.07.2019

Политические сюрпризы

Совершенно неожиданно, особенно для ориентирующейся на Россию части украинской телеаудитории, в последнем итоговом выпуске "Новостей" от Дмитрия Киселёва прозвучал разгромный сюжет, посвящённый нашему политическому проекту "Доверяй делам", а также персонально Геннадию Труханову и Геннадию Кернесу. Главный пропагандист Кремля не пожалел уничижительных характеристик, давая ясно понять, что махровые уголовники и политические перевёртыши не свои даже для путинской России.