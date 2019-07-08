08.07.2019 Карлсон в Одессе Не ждать милости от чиновников, а благоустраивать свой город самостоятельно по мере сил могут если не все, то многие одесситы. И уже делают. Сказочный мурал создан во дворе дома № 48 по улице Екатерининской.