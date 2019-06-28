26.06.2019 В Одессе задержаны торговцы оружием При попытке реализовать за 14 тысяч гривен 15 гранат Ф-1 с запалами к ним задержаны двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности.