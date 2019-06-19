19.06.2019

Вандалы обрисовали крестами памятник «Ольвии»

Очередной акт вандализма совершён в нашем городе. В самом центре Одессы, на Приморском бульваре хулиганы разрисовали памятник «Ольвии», установленный в честь закладки Греческого парка.