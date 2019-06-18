18.06.2019

Украинская саблистка - чемпионка Европы

Украинка Ольга Харлан стала победителем чемпионата Европы по фехтованию, который 17-го июня стартовал в немецком Дюссельдорфе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.