17.06.2019 Боксер Василий Ломаченко признан «лучшим из лучших» Наш земляк, боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг «лучших из лучших», вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщают одесские интрнет-издания со ссылкой на сайт ESPN.