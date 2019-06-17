17.06.2019 Одесские футболисты - чемпионы мира Спортивные клубы Одессы поддерживают свой авторитет на мировом уровне. Два одесских футболиста – Николай Мусолитин и Владислав Супряга в составе юношеской сборной Украины стали чемпионами мира.