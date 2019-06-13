13 июня
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Медсестра Одесского областного медицинского центра психического здоровья Юлия Никита успела спасти 52 человека во время пожара 10 июня. Помогая больным выйти из пожара, она задохнулась от угарного газа.
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