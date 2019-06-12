12.06.2019 Мусорая свалка на Канатной Тротуар по улице Канатной постепенно превращается в мусорную яму. Здесь, в центре города, ежедневно проходят тысячи людей. И проходят они по разбитому асфальту мимо трёхметрового приямка с мусором…