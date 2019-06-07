07.06.2019 «Одесская морская академия» отметила свое 75-летие! Национальному университету «Одесская морская академия» исполнилось 75 лет! За время своего существования этот вуз неоднократно менял название, но неизменным оставалось одно – высокий профессионализм научно-педагогического состава и прекрасный уровень образования, получаемый курсантами. Может потому Украина, продолжает занимать одно из лидирующих мест на мировом рынке труда. О том, как академия отмечает свой праздник, – в сюжете наших корреспондентов.