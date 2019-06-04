04.06.2019 Дом с атлантами разрушается Одесса может потерять еще одну из своих достопримечательностей. Дом с атлантами на улице Гоголя в аварийном состоянии. Городская власть ничего не делает, чтобы предотвратить разрушение памятника архитектуры.