03.06.2019 Бэби-бум в одесском биопарке! В Одесском Биопарке наблюдается настоящий бэби-бум! Всего за один месяц здесь появился на свет кулан, дали потомство африканские коровы - ватусси, а также родился детеныш американского бизона.