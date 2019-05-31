31.05.2019 В добрый путь, выпускники! 31-ое мая стало особенным днем для сотен тысяч школьников по всей стране. Для выпускников прозвучал последний звонок. Этот день – не просто прощание со школой, это ступень на пути ко взрослой жизни. С одной стороны, учеба уже позади, но особо отдыхать времени еще нет - впереди выпускные экзамены, выбор вуза, «вступительные» переживания. Однако именно сейчас для выпускников заканчивается если и не детство, то уж точно привычный образ жизни, годами расписанный по минутам школьным распорядком дня.