31.05.2019

Литературная премия имени Максимилиана Кириенко-Волошина

В последнюю неделю мая в Киеве подвели итоги и наградили лауреатов литературной премии имени Максимилиана Кириенко-Волошина. Среди лауреатов – одесские поэты.