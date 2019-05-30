30.05.2019 Центр психологической и медицинской поддержки в университете имени Ушинского В Одессе открылся Центр психологической и медицинской поддержки, который будет заниматься реабилитацией участников антитеррористической операции Вооруженных Сил Украины, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, жителей Донецкой и Луганской областей с посттравматическим синдромом. Учреждение создано на базе Одесского педагогического университета на средства Европейского командования Вооруженных сил США.