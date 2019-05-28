28.05.2019 Одесские портовики выступили в Верховной Раде Портовики из Одессы продолжают отстаивать права уволенных сотрудников охраны морских портов. На этот раз они обратились к Президенту и народным избранникам с трибуны Верховной Рады в Киеве.