23.05.2019 В Малиновском суде продолжились заседания по делу «Краяна» Прокуроры пришли, но новый обвинительный акт все еще не подготовлен. В Малиновском районном суде Одессы продолжилось рассмотрение дела по покупке горсоветом завода «Краян».