21.05.2019 Против Труханова просят открыть уголовное производство Близится третья годовщина трагедии в лагере «Виктория». За смерть трех детей во время пожара так до сих пор никто не ответил. В том числе – не понесли ответственности представители городских властей, имевших отношение к деятельности лагеря. Отец одной из погибших девочек Алексей Мазур обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть уголовное производство против городского головы Геннадия Труханова. Об этом сообщает издание «Слідство.Інфо».