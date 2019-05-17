17.05.2019 В Одессе обсудили правила контроля над стоками Необходимость контроля за стоками, сбрасываемыми в городскую систему водоотведения предприятиями, которые работают в сферах промышленного производства и общественного питания, меры по минимизации негативного влияния загрязняющих веществ на коммуникации, окружающую среду и здоровье людей. Эти вопросы обсуждали ученые-экологи, представители городских департаментов экологии и городского хозяйства, а также специалисты Инфоксводоканала в ходе круглого стола.