15.05.2019 В Одессу доставили раненых бойцов В Одессу доставили раненых бойцов из зоны военных действий. С разной степенью тяжести полученных ранений они будут находится в 411-м военном госпитале, где им будет предоставляться необходимая медицинская помощь. Борт АН-26 «Vita» Вооруженных сил Украины, с военнослужащими, получившими ранения на фронте на Донбассе, приземлился сегодня в Одессе. По сообщению волонтера Андрея Танцюры, были доставлены 12 солдат с осколочными и огнестрельными ранениями. В тяжелом состоянии пятеро из них. Медицинскую помощь они будут получать в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона.