13.05.2019 В Одессе состоялся футбольный турнир Воспитанники и тренеры спортивной школы «Выбор» провели футбольный турнир на Кубок легендарного футболиста одесского «Черноморца» Александра Полищука. Матч состоялся на стадионе в Лузановке.