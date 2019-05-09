09.05.2019

Зелинский (некролог)

8 мая ушел из жизни один из самых известных в Украине и за ее пределами врачей акушеров-гинекологов, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Одесского национального медицинского университета, председатель Одесского совета врачебных ассоциаций и обществ, Председатель правления Одесской организации Всеукраинского врачебного общества, член Большого Совета Всеукраинского врачебного общества, председатель Одесского филиала Ассоциации акушеров-гинекологов Украины, член правления Южно-Восточного Европейского врачебного Форума Зелинский Александр Алексеевич. Профессор Александр Алексеевич Зелинский был не только выдающимся ученым и врачом, а также глубоко порядочным человеком с большой самоотверженностью, гражданином и настоящим патриотом своей страны Прощание состоится в пятницу, 10 мая, в 11:00 в большой анатомической аудитории ОНМедУ. Телекомпания Круг выражает свои соболезнования родным и близким покойного.