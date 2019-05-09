09.05.2019

«Очумелые» ручки

Одесские коммунальщики вновь удивили. В социальные сети попало видео, как два сотрудника коммунальных служб, демонстрируя чудеса смекалки и ловкости, самостоятельно пытались повесить дорожный знак на столб.