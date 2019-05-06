06.05.2019 В Аркадии избили ребенка Групповое избиение ребенка среди бела дня произошло в Аркадии. Как сообщают одесские СМИ, преступление совершено в помещении отделения полиции, но по заявлению стражей порядка, они к этому отношения не имеют.