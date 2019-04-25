25.04.2019 «Поля фильтрации»: стихийная свалка и токсичный песок В Одессе в ходе исполкома снова был поднят вопрос о строительстве Хаджибеевской дамбы и превращения ее в гидротехническое сооружение, поскольку сейчас она пока представляет собой просто узкую дорогу. Как стало известно, проектная документация все еще готовится, а денег на финансирование проекта пока не нашли. Между тем, Хаджибеевской дамбе угрожает не только окончательное разрушение, но и стихийная свалка. Которая стала предметом расследования журналистов издания «048».