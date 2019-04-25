25.04.2019

Дело Труханова: нового обвинения еще нет

Процесс по делу Геннадия Труханова остановился в неопределенном положении. Очередное заседание суда состоялось. Но специализированная антикоррупционная прокуратура так и не представила новое обвинение.

Накануне заседания в Малиновском суде состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. На нем руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил депутатам о готовности нового обвинения против Геннадия Труханова.