19.04.2019

Летний театр: страсти накаляются

19-го апреля в Одессу приехал народный депутат Украины Мустафа Найем, чтобы разобраться в ситуации вокруг застройки Летнего театра, против которой выступают общественные активисты. Но запланированная встреча едва не была сорвана из-за скандального инцидента.

Полиция проводит проверку по факту хулиганских действий в Городском саду. С места происшествия в Приморский отдел полиции для дачи объяснений были доставлены двое граждан, которые обоснованно подозреваются в совершении указанного уголовного преступления. Предварительно их действия квалифицируются по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.