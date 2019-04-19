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19.04.2019
Летний театр: страсти накаляются
19-го апреля в Одессу приехал народный депутат Украины Мустафа Найем, чтобы разобраться в ситуации вокруг застройки Летнего театра, против которой выступают общественные активисты. Но запланированная встреча едва не была сорвана из-за скандального инцидента.
Полиция проводит проверку по факту хулиганских действий в Городском саду. С места происшествия в Приморский отдел полиции для дачи объяснений были доставлены двое граждан, которые обоснованно подозреваются в совершении указанного уголовного преступления. Предварительно их действия квалифицируются по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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