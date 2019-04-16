16.04.2019 Новые остановки в Одессе Стеклянная крыша и стены – новые архитектурные решения для остановочных комплексов. Чиновники утверждают, что это комфортно и безопасно. А что по этому поводу думают одесситы – в сюжете наших корреспондентов.