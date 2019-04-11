11.04.2019 Детская площадка нуждается в ремонте Приводить в порядок город наши чиновники и депутаты начинают перед выборами. Особенно, если нужно благоустраивать дворы жилых домов. Пока избирательной кампании нет, на проблемы не обращают внимание.