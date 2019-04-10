10.04.2019 С фуры рухнул контейнер 10-го апреля около 13-ти часов на улице Одария произошло ЧП - огромный гружённый контейнер упал с фуры, двигавшейся по эстакаде. Об этом сообщили в управлении Патрульной полиции Одесской области.