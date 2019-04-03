03.04.2019 Дело Труханова: забывчивость и хамство свидетелей Допрос свидетелей на судебном процесс по делу Геннадия Труханова почти завершен. Вызванные для допроса сторонники мэра – чиновники и депутаты - проявляли забывчивость и агрессивность.