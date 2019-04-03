03.04.2019

Взрыв на Фонтанской дороге

В Одессе 3-го апреля на Фонтанской дороге, 55 произошел мощный взрыв под припаркованным автомобилем. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Одесской области.

Как рассказал председатель Приморской районной администрации Марат Королев, подрядная организация «Одессаагрогаз» переносила газопровод: от магистральной линии отводили еще одну. После завершения всех работ они начали испытания, но не с газом, а со сжатым воздухом. Именно в этот момент и произошел взрыв. «Сейчас выясняем подробности и подрядная организация должна дать информацию, как мы будем решать эту ситуацию», - прокомментировал Королев. Также Королев обещал выяснить, куда вела труба, а рабочие уже начали засыпать яму и убирать щебень с дороги.

По словам Королева, компенсировать ущерб пострадавшим должна будет как раз эта подрядная организация.