01.04.2019 Президентские выборы: итоги и нарушения В минувшее воскресенье в Украине состоялись выборы Президента Украины. Подсчитаны первые результаты выборов. По данным национального экзитпола лидирует Владимир Зеленский Также вместе с ним во второй тур выходит Петр Порошенко. За проведением первого тура президентских выборов вместе с доверенными лицами кандидатов следили наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Итоги параллельного подсчета голосов и выявленные нарушения представили на пресс-конференции.