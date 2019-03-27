27.03.2019

Расцвели необычайно рано…

Похоже, в этом году весна рано пришла на территорию Национального парка «Тузловские лиманы» - здесь расцвели дикие ирисы. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук эколог Иван Русев.