27.03.2019 Сорвать суд по делу Труханова не удалось Сорвать заседание суда по делу о покупке горсоветом здания «новой мэрии» пытались сторонники Геннадия Труханова. Несмотря на действия провокаторов, процесс продолжается. Идет допрос свидетелей.