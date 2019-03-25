25.03.2019

Урок мастерства возле Дюка

Совершенство всегда красиво - в любом деле. И, если удается достичь высокого уровня мастерства, его стоит показать всем. Мастер-класс по катанию на роликах увидели гуляющие на Приморском бульваре.