21.03.2019

Свалка возле медучреждения

Мусорная свалка образовалась на перекрестке улиц Академика Королева и Левитана. Бытовые отходы, пластик, бутылки от алкогольных напитков. И все это - в 30-ти метрах от медицинского учреждения.