18.03.2019 Украинцам представили результаты самого масштабного соцопроса Один из способов узнать электоральные предпочтения еще до выборов – социологическое исследования на предмет политических симпатий избирателей. Так, накануне в Украине было проведено, пожалуй, самое масштабное анкетирование среди населения, в котором приняли участие около двух с половиной миллионов граждан нашей страны. О том, кого украинцы готовы поддержать на выборах Президента уже в марте нынешнего года, – смотрите в сюжете наших корреспондентов.