15.03.2019

«Искусство принадлежит народу»

В Одессе презентовали выставку одесских художников Моисея Муцельмахера и Дины Фруминой «Искусство принадлежит народу». Экспозицию открыли в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени Блещунова.