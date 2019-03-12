12.03.2019

Одесса имеет талант!

Геннадий Труханов вновь стал героем новостных сюжетов и статей. Как оказалось, наш городской голова умеет не только вышивать, купаться в ледяной воде и стучать в барабаны, но и обладает кулинарными талантами.