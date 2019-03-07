07.03.2019 В мэрии мечтают «добить» французский бульвар? В одесской мэрии снова заговорили о необходимости реконструкции Французского бульвара и о возможном его расширении. Ни для кого не секрет, что украшавшая когда-то Одессу достопримечательность в последние несколько лет превратилась в настоящие руины. И, в первую очередь, это произошло именно благодаря бездействию городской власти, позволяющей хаотичную застройку Французского бульвара и уничтожение исторической брусчатки и растущих здесь деревьев.