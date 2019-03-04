04.03.2019 Суд по делу «Краяна» продолжается Всю прошлую неделю в Малиновском суде Одессы продолжалось рассмотрение дела «Краяна». Так, в качестве свидетелей в суд были вызваны известные в городе общественные активисты и журналисты.