18.02.2019

Чиновники «крышуют» наливайку?

Угрозы расправы и порезаннные колеса автомобиля - ответ председателю ОСМД на требование закрыть наливайку в подъезде дома. В конфликте жильцов с предпринимателями разбирается полиция.